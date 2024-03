« les bibliothèques montent le son » Vesdun VESDUN, vendredi 29 mars 2024.

Dans ce trio d’anches et de cordes Freddy se pose sur son violon pendant que Pierre et

Sylvain vont de guitare en mandoline et de clarinette en concertina.

Ensemble ils propose un répertoire à la croisée des musiques à danser et musiques du monde

mais se veulent également modernes et inventifs en jetant parfois des ponts vers des musiques

contemporaines ou des compositions originales.

Ce gout de l’exploration est le fait d’une curiosité et d’un enthousiasme communs aux

membres de ce trio composé de Freddy Baudimant, Sylvain Lainé et Pierre Lainé.

Pierre Lainé, Sylvain Lainé et Freddy Baudimant présenteront plusieurs instruments de musique

plus ou moins connus comme le violon, la guitare, la clarinette mais aussi la mandoline, le dulcimer

ou encore le concertina.

A la suite de cet atelier découverte, ces trois musiciens et professeurs de l’école de Musique en

Boischaut Marche joueront un répertoire mélangeant musiques du monde et compositions

originales.

Vesdun Rue du Grand Meaulne , 18360 VESDUN VESDUN 18360 Cher Centre-Val de Loire