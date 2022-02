Les bibliothécaires racontent – Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Les bibliothécaires racontent – Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien, 14 avril 2021, Toulouse. Les bibliothécaires racontent – Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien, le mercredi 14 avril 2021 à 11:00

Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) Mercredi 14 avril 11h Inscription au 05 62 27 63 30 Jauge limitée à 6 personnes – Respect des distanciations et port du masque obligatoire Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) Mercredi 14 avril 11h Inscription au 05 62 27 63 30 Jauge limitée à 6 personnes – Respect des distanciations et port du masque obligatoire Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-14T11:00:00 2021-04-14T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse

Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les bibliothécaires racontent – Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien 2021-04-14 was last modified: by Les bibliothécaires racontent – Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien 14 avril 2021 Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse toulouse

Toulouse