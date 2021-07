Alençon Parc des Promenades Alençon, Orne Les bibliothécaires d’Alençon prennent leurs quartiers d’été à Alençon Plage Parc des Promenades Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Les bibliothécaires d’Alençon prennent leurs quartiers d’été à Alençon Plage Parc des Promenades, 5 août 2021-5 août 2021, Alençon. Les bibliothécaires d’Alençon prennent leurs quartiers d’été à Alençon Plage

du jeudi 5 août au jeudi 19 août à Parc des Promenades

Lectures pour les enfants, présentation d’applications et jeux sur les tablettes.

Entrée libre

Lectures pour les enfants Parc des Promenades 27 rue Albert 1er 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T17:30:00;2021-08-12T16:00:00 2021-08-12T17:30:00;2021-08-19T16:00:00 2021-08-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Parc des Promenades Adresse 27 rue Albert 1er 61000 Alençon Ville Alençon lieuville Parc des Promenades Alençon