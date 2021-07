Alençon Parc des Promenades Alençon, Orne Les Beaux Jours par Alençon Plage Parc des Promenades Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Les Beaux Jours par Alençon Plage Parc des Promenades, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Alençon. Les Beaux Jours par Alençon Plage

du jeudi 29 juillet au samedi 21 août à Parc des Promenades

Chaque semaine, du mercredi au dimanche de 16 h à 22 h, des spectacles jeunes, des animations dont un “grand quizz de la plage” et des concerts seront proposés gratuitement. Sont déjà programmés des groupes comme Radio Byzance, Jive Me, Bafang, Ginette Rebelle, Les Visiteurs, Cyrarno du Patelin, Vincent Do et LuluKnet… Autres grands moments des Beaux Jours, les quatre séances de cinéma en plein air. * Du jeudi 29 juillet au samedi 21 août * Programme à venir sur [[www.alenconplage.com](www.alenconplage.com)](www.alenconplage.com) et [[www.facebook.com/alenconplage](www.facebook.com/alenconplage)](www.facebook.com/alenconplage) La 7e édition d’Alençon Plage, rebaptisée Les Beaux Jours par Alençon Plage, se tiendra comme à l’habitude au parc des Promenades, à proximité du kiosque, dans une configuration “Covid compatible” Parc des Promenades 27 rue Albert 1er 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T16:00:00 2021-07-30T22:00:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T22:00:00;2021-08-01T16:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-02T16:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T16:00:00 2021-08-06T22:00:00;2021-08-07T16:00:00 2021-08-07T22:00:00;2021-08-08T16:00:00 2021-08-08T22:00:00;2021-08-09T16:00:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T16:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T16:00:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-14T16:00:00 2021-08-14T22:00:00;2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T22:00:00;2021-08-16T16:00:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T16:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T16:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T16:00:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-21T16:00:00 2021-08-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Promenades Adresse 27 rue Albert 1er 61000 Alençon Ville Alençon lieuville Parc des Promenades Alençon