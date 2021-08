LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : REMY TARRIER + YVON ETIENNE Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 septembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : REMY TARRIER + YVON ETIENNE 2021-09-05 15:00:00 – 2021-09-05 Promenades de la Resistance Kiosque à musique

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

Remy TARRIER, avec son nouvel Album « Allons-y en chantant ».

Rémy Tarrier vous présente son nouvel arrivage de chansons. Plaque sensible, il chante, avec un humour tendre ou grinçant, ce qui l’amuse, le bouleverse, voir le désespère dans le monde tel qu’il est. Aux mélodies, on retrouve souvent son complice Claude Préchac. Sur scène, il est accompagné subtilement et joyeusement par l’accordéon, la guitare et la voix d’Olivier Philippson.

Yvon ETIENNE

« Je ne sais pas depuis combien de temps je « colporte mes gaudrioles » comme disait Georges Brassens. Quand on aime on ne sait pas compter, on ne sait plus compter même si on sait, un peu conter. Je puis vous dire, par contre, que le moteur de tout cela est un amour assez immodéré de la chanson. La chanson avec un grand « P » comme paroles et un grand « M » comme musique.

C’est pourquoi avec mon ami Jacky Bouilliol, pianiste et surtout excellent camarade je vous propose un moment en chansons. Nous avons baptisé (officieusement) notre petite prestation, restons modestes, « on fait ce qu’on veut ! » donc nous chantons des chansons : les nôtres, les miennes mais aussi celles que nous aimons, avec un doux rêve : que vous les aimiez aussi !

Il n’est d’ailleurs pas exclu que le public soit invité par les musiciens à chanter avec eux.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès sur présentation d’un pass sanitaire.

Les Beaux Dimanches du Kiosque sont de retour ! Le dimanche 5 septembre : Rémy Tarrier + Yvon Tarrier

+33 2 49 09 55 55 http://www.chateaugontier.fr/

Remy TARRIER, avec son nouvel Album « Allons-y en chantant ».

Rémy Tarrier vous présente son nouvel arrivage de chansons. Plaque sensible, il chante, avec un humour tendre ou grinçant, ce qui l’amuse, le bouleverse, voir le désespère dans le monde tel qu’il est. Aux mélodies, on retrouve souvent son complice Claude Préchac. Sur scène, il est accompagné subtilement et joyeusement par l’accordéon, la guitare et la voix d’Olivier Philippson.

Yvon ETIENNE

« Je ne sais pas depuis combien de temps je « colporte mes gaudrioles » comme disait Georges Brassens. Quand on aime on ne sait pas compter, on ne sait plus compter même si on sait, un peu conter. Je puis vous dire, par contre, que le moteur de tout cela est un amour assez immodéré de la chanson. La chanson avec un grand « P » comme paroles et un grand « M » comme musique.

C’est pourquoi avec mon ami Jacky Bouilliol, pianiste et surtout excellent camarade je vous propose un moment en chansons. Nous avons baptisé (officieusement) notre petite prestation, restons modestes, « on fait ce qu’on veut ! » donc nous chantons des chansons : les nôtres, les miennes mais aussi celles que nous aimons, avec un doux rêve : que vous les aimiez aussi !

Il n’est d’ailleurs pas exclu que le public soit invité par les musiciens à chanter avec eux.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès sur présentation d’un pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par