du mercredi 29 septembre au mercredi 24 novembre

L’Atelier BE est un espace pour apprendre à concevoir et fabriquer toutes sortes d’objets. Venez échanger vos connaissances dans un esprit d’équipe sur des outils de fabrication ! // LES BE CREATIFS // ——————— tous les mer. de septembre, octobre et novembre de 14h à 19h. Les moins de 12 ans doivent être accompagnés. ### // POUR FABRIQUER QUOI ? // Mise à disposition des établis, machines et outils pour réparer ou créer des projets individuels ou collectifs Exemple de projet : fabrication de nichoirs, hôtels à insectes, boîtes à livres (à installer dans la résidence) Participez à la création ou la réparation d’un de nos projets individuels ou collectifs. Ce que vous voulez, dans une limite de taille raisonnable : c’est un espace partagé ! L’atelier est réservé aux particuliers et, éventuellement, aux petits projets associatifs, et non à un usage commercial. Pour le consommable : seuls les vis, les clous et du bois de récupération sont fournis. ### // COMBIEN ÇA COÛTE ? // 1- Adhésion Pour participer aux ateliers l’adhésion à l’association est obligatoire pour bénéficier de l’assurance. 3 tarifs d’adhésion au choix : – Tarif réduit (rsa, étudiant, chômage mais aussi habitant.e de la résidence Poitou-Meunier à Bagneux) : 6€ pour un an – Tarif individuel : 15€ pour un an – Tarif famille : 20€ pour un an en suivant ce lien : [https://www.helloasso.com/…/bag…/adhesions/adhesion-2021](https://www.helloasso.com/…/bag…/adhesions/adhesion-2021) 2- Carte d’accès Puis je prends ma carte d’accès de 1, 10 ou 20 séances : [https://www.helloasso.com/…/ateliers-atelier-be-2021](https://www.helloasso.com/…/ateliers-atelier-be-2021) ### // COMMENT JE M’INSCRIS ? // Via Helloasso ou sur place ​ Ensuite, on vous accueille, on vous fait visiter l’atelier, et c’est parti !

2021-09-29 à 2021-11-24, tous les mercredis de 14h à 19h

