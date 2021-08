Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Les Bars à Vins Ephémères : Côtes de Duras Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Bergerac Dordogne Dans le cadre des Estivales, l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) vous propose des « Bars à vins » sur le belvédère du Port de Bergerac.

Une soirée consacrée aux vins des Côtes de Duras.

A consommer avec modération.

Vous pourrez assister au concert de Kathy Boyé à 21h30. Dans le cadre des Estivales, l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) vous propose des « Bars à vins » sur le belvédère du Port de Bergerac. +33 5 53 74 66 66 Dans le cadre des Estivales, l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) vous propose des « Bars à vins » sur le belvédère du Port de Bergerac.

Vous pourrez assister au concert de Kathy Boyé à 21h30.

