Les Musicales de Normandie ne ravissent pas que nos oreilles, elles vous emmènent aussi à la découverte des joyaux architecturaux de Rouen et son agglomération. LE QUARTIER SAINT-NICAISE Rendez-vous fontaine Sainte-Marie à l’angle de la rue Louis-Ricard et de la rue Joyeuse, Rouen (arrivée à la Chapelle Corneille) Mardi 24 août à 17h et vendredi 27 août à 17h ABBATIALE SAINT-OUEN, LES JARDINS Rendez-vous portail des Marmousets à l’entrée des jardins de l’Hôtel de Ville, Rouen Jeudi 26 août à 17h DU PARC DES CHARTREUX AU JARDIN DU CLOITRE Rendez-vous à l’entrée du parc, à l’angle de la rue Danton et de la rue Guillaume Lecointe, Le-Petit-Quevilly Dimanche 29 août à 13h45 CHAPELLE CORNEILLE Rendez-vous 30 rue Bourg-l’Abbé, Rouen Lundi 23 août à 10h Visites gratuites sur réservation (sous réserve de place disponible) par téléphone, mail ou via feuillet de réservation de la brochure du festival des Musicales de Normandie.

Gratuit, sur réservation

