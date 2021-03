Roscoff Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Finistère, Roscoff Les auxiliaires et parasites au jardin – Roscoff Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, le samedi 5 juin à 15:30 Samedi à 15h30 / Durée de la visite : 1h / tarif réduit pour les adultes : 5€, enfant de plus de 8 ans : 3€, gratuit pour les – de 8 ans. Dans la limite de 20 enfants, accompagnés d’au moins un adulte. Réservation conseillée par téléphone ou par mail.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2021, Visite « jeune public » (4 – 9 ans) sur le thème des auxiliaires et parasites au jardin. Jardin Exotique & Botanique de Roscoff Jardin exotique de Roscoff – Lieu dit Ruveic, Roscoff, Finistère, Bretagne Roscoff Finistère

2021-06-05T15:30:00 2021-06-05T16:00:00

