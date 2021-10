Les Automnales #7 / Train des Gens Labenne, 28 novembre 2021, Labenne.

Les Automnales #7 / Train des Gens 2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28

Labenne Landes Labenne

7 EUR Concert / chanson française éclectique.

Train Des Gens est un groupe éclectique aux textes inspirés de leurs rencontres et leurs aventures à travers le monde : Cuba, Sénégal, Madagascar, Guatemala, Cambodge, Colombie, Vietnam… Ils vous entraîneront vers des voyages intérieurs aussi. Vous y trouverez : leur humour et leur interactivité passagère / leurs influences du cirque, des bars et des baroudeurs. C’est un voyage en décalage / un voyage en partage.

Prenez le temps de les écouter, d’être charmés par des mélodies et des textes originaux. Ils vous attendent sur le quai des départs pour un voyage musical original et… sans retour.

Chant : Julia Hoffmann – Chant/guitare/piano : Pierrot Prest – Guitare : Yann Ravet – Contrebasse/basse : David Faury – Batterie/percussions : Olmer.

Billetterie en vente le soir du spectacle, possibilité de réservation à la mairie de Labenne.

+33 5 59 45 46 60

