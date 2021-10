Martel Martel Lot, Martel Les Ateliers Zéro Déchet Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Les Ateliers Zéro Déchet Martel, 16 octobre 2021, Martel. Les Ateliers Zéro Déchet 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-16 12:00:00 12:00:00

Martel Lot L’association Karteko et la mairie de Martel organisent des ateliers gratuits durant le mois d’octobre. Le 16/10 : fabrication de dentifrice et baume de soin.

Matériel fournit intégralement. Chaque participant repart avec sa préparation et un carnet de recettes zéro déchet.

Sur inscription au : 06 03 37 90 05, nombre de places limité.

Passe sanitaire et port du masque obligatoires. +33 6 03 37 90 05 Savonnerie Bio Kankan dernière mise à jour : 2021-09-30 par

