LES ATELIERS METS ET VINS Nissan-lez-Enserune

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les huîtres, sans jamais oser le demander !

Amateurs de fruits de mer, coquillages et crustacés, connaissez-vous vraiment les différentes saveurs et caractéristiques des huîtres et coquillages qui garnissent vos plateaux de fruits de mer ?

Une soirée sous le signe de la convivialité, aux plaisirs délicats et réelles émotions gustatives.

Mercredi 1er décembre, au caveau de Nissan lez Ensésrune.

20€ par personne

comptoirnissan@vpe.fr +33 4 67 37 00 31

