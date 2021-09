Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Les ateliers du mercredi : le tissage Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Les ateliers du mercredi : le tissage Musée de Saint-Dizier, 22 septembre 2021, Saint-Dizier. Les ateliers du mercredi : le tissage

Musée de Saint-Dizier, le mercredi 22 septembre à 13:45

Faisant suite à l’exposition temporaire « Trésor de Faire » autour du dépôt métallique et la découverte des forces, outil permettant de « tondre » l’ouvrage tissé, les enfants découvriront la technique du métier à tisser vertical.

Gratuit, sur inscription

Ateliers manuels encadrés par un médiateur ou une médiatrice culturelle du musée de Saint-Dizier. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T13:45:00 2021-09-22T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier