Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Les Ateliers des Vacances d’Automne du Pôle Numérique : Atelier Création Couture Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Les Ateliers des Vacances d’Automne du Pôle Numérique : Atelier Création Couture Gourdon, 25 octobre 2021, Gourdon. Les Ateliers des Vacances d’Automne du Pôle Numérique : Atelier Création Couture 2021-10-25 14:00:00 – 2021-10-28 17:00:00 Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs

Gourdon Lot 30 EUR 30 Fabrication d’un chapeau de pluie avec la créatrice Biscouette sur 3 journées (Lundi 25/10, Mardi 26/10 et Jeudi 28/10). Sur réservation uniquement et dans le respect des règles sanitaires en vigueur Fabrication d’un chapeau de pluie avec la créatrice Biscouette sur 3 journées (Lundi 25/10, Mardi 26/10 et Jeudi 28/10). ©Image par Pexels de Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs Ville Gourdon lieuville 44.73757#1.38448