Les ateliers de la Flèche – Visite Œuvrier Basilique, 30 juillet 2021, Saint-Denis.

Basilique, le vendredi 30 juillet à 14:00

Depuis 1219 et pendant plus de sept siècles, le clocher nord et la flèche de la Basilique de Saint-Denis se dressaient à 90 mètres au-dessus du sol. Fragilisés par un violent ouragan, ils sont démontés pierre par pierre en 1846… Aujourd’hui, un événement historique se prépare à Saint-Denis : le remontage de la flèche de sa Basilique ! Pendant plusieurs années, au coeur de la ville, le chantier sera visitable et permettra de découvrir un travail d’exception : comme au temps des bâtisseurs de cathédrales, tailleurs de pierre, ferronniers et artisans d’art feront de ce projet une attraction technique et artistique hors normes. Un.e médiateur.trice de l’association Suivez la flèche vous accueillera pour vous présenter ce projet historique, tout en découvrant les loges des artisans à l’oeuvre. • Visite « OEuvrier » (2h30, places limitées) : une autre surprise cette année ! Venez vivre une expérience aussi proche que possible du métier de l’artisan : avec cette formule, vous aurez l’occasion de passer trente minutes individuellement à la forge et une heure et demie à la taille de pierre, et d’approfondir vos connaissances auprès de nos artisans. (4 personnes. Expérience recommandée aux plus de 18 ans) Visite OEuvrier : 15€

15€ gratuit jusqu’à 6 ans

Basilique basilique de saint-denis, 93200 saint-denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T16:30:00