Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne 35 Beaubiat Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne Bersac-sur-Rivalier Samedi 06/11, 11/12, 22/01, 12/03, 14/05 de 13h30 à 17h30, 35 Beaubiat. Participation 24 € + terre. Sur inscription ateliers.kernad@gmail.com. Places sont limitées à six. Intervenante, Sandrine Clarisse Bertrand. “Nul mot ne peut décrire l’intensité de ma rencontre avec l’argile. Matière douce, fragile, sensuelle, d’une puissance de vie à l’extrême de son inertie…

Matière suprême du toucher et du parfum des Sens… Matière enveloppante et caressante de ses Âmes…

