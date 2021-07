Saint-Paul Centre d'accueil permanent Jacques Tessier Saint-Paul Les arts et la culture. L’écriture dans tous ces états Centre d’accueil permanent Jacques Tessier Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Centre d'accueil permanent Jacques Tessier

Le séjour se déroulera au centre jacques Tessier. L’équipe d’animation mettra en place des activités de loisirs et culturel. La thématique retenue par l’équipe est l’écriture dans tous ces états. pour donner envie aux jeunes de d’ecrire, nous utiliserons comme support le Slam pour qu’ils expriment leurs ressenties. Pendant le séjour, les jeunes seront acteurs de leur séjour et participeront aux choix des activités et à l’organisation du séjour. Permettre aux jeunes de prendre des responsabilités et de participer aux décisions favorisera leurs adhésions au projet.

20 € par jeune

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Centre d'accueil permanent Jacques Tessier 13, rue des murex 97434 SAINT PAUL Saint-Paul

