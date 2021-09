Les arts en balade – Toulouse / Un nouvel éden ? / Peinture, arts graphiques Les Olivétains, 18 septembre 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Olivétains

Comment habiter et vivre ensemble ”un nouvel éden” ? Cet éden est-il réel, à imaginer, est-il proche ou lointain, est-il intérieur ou nous dépasse-t-il ? L’exposition met en dialogue la richesse et l’éclectisme de 7 peintres et graphistes contemporains. Elle s’articule autour du renouvellement des genres picturaux dont le portrait, le paysage, la scène de genre ou encore des espaces imaginaires à arpenter. Rencontre et visite-commentée avec les artistes. Informations et réservation Haute-Garonne Tourisme Les Olivétains Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges Tél : 05 61 95 44 44 [olivetains@tourismehg.com](mailto:olivetains@tourismehg.com) Accès : Depuis Toulouse, autoroute A64 sortie 17. Direction Montréjeau. Prendre la N 125 (direction Luchon et Espagne) jusqu’à Labroquère, puis direction Saint-Bertrand-de-Comminges

Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie Carnévalé, Frédérico Dedoinigi, Titos Kontou, Judith Latino, Emilie Payros, Line Tiné Chassagne

Les Olivétains Parvis de la cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00