Les arts au bord de l’eau, les 10 ans du festival ! Gomer, 28 août 2021-28 août 2021, Gomer.

Les arts au bord de l’eau, les 10 ans du festival ! 2021-08-28 15:00:00 – 2021-08-28 Rue du Bois Maison pour tous

Gomer Pyrénées-Atlantiques Gomer

8 EUR Ce jeune et dynamique festival a 3 principales ambitions. Tout d’abord faire vivre les liens intergénérationnels et proposer aux familles de partager des moments de bien être et de convivialité.

Proposer la découverte des arts de la rue, de la musique et du cirque au travers de spectacles inattendus et de qualité.

– 14h30 : ouverture des portes

– 15h Ballade Circus dans la forêt Scène ouverte cirque – Artistes émergents- France entière

-16 h Théâtre d’objets : Le Goupil Kong par la Cie Volpinex – Hérault

-16h30 Ballade Circus dans la forêt : Scène ouverte cique – Artiste émergents- France entière

-17h théâtre d’objets : Le casier de la reine par la Cie Volpinex- Hérault

-18h30 : chansons Folk/rock : Groupe Tan2em- Bordeaux

-19h30 : Repas : Paella géante

-21h : Cirque aérien/musique: Chemins…. par la Cie Courcirkoui – Vaucluse

-22h30 : Chansons Rock : Groupe Kombo Loco – Gomer

+33 6 25 01 46 59

