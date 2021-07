Les Art’isans du Rhône Domaine de la Palissade, 29 août 2021-29 août 2021, Arles.

Les Art’isans du Rhône

Domaine de la Palissade, le dimanche 29 août à 11:00

Cette manifestation a pour but de valoriser les artistes et artisans riverains du Rhône, inspirés par la nature et les couleurs de la Camargue.Une occasion de découvrir le site naturel protégé de la Palissade et d’échanger avec les artisans du territoire, avec la possibilité de faire des acquisitions «made in Camargue». Site d’accueil du Parc, la Palissade est un espace naturel à proximité de l’embouchure du Rhône. Toute la journée, des artisans et producteurs locaux exposeront leurs créations artisanales et artistiques. Des ateliers créatifs seront proposés aux enfants, cette journée trés conviviale se déroulera aux abords du bâtiment d’accueil, sous une pinéde en bordure du Rhône. Programme prévisionnel A PARTIR DE 11H **Ateliers pour petits et grands:** – **Peinture sur verre**, avec Sylvie Meyer, de la Vénus d’Arles – **Réalisation d’un objet en argile**, avec Evelyne Ricord, santonnière – **Réalisation d’un bracelet twixé**, avec Elsje Matic, de l’Atelier de Mijo – **Réalisation d’un ocarina oiseau en terre 4 sons**, avec Marie Picard, de l’association Telabrene – **Réalisation d’un objet en bois,** avec Yves Raquin, de l’association Obokopo **A la pause repas:** Ambiance musicale animée par les musiciens de l’association Tapenade Restauration sur place : camions-restaurant **Toute la journeé** Balade à poney et à cheval avec Annie Lointier, guide équestre. Sur réservation. Balade sur le Rhône en kayak, avec Emmanuel Chaix, guide. Sur réservation. **Conditions d’accés et informations pratiques** Entrée libre et accés aux sentiers de découverte gratuit Ateliers proposés aux enfants et plus grands, la plupart payants mais peu chers Aire de pique-nique à disposition

Entrée libre

Le Parc naturel régional de Camargue invite les artistes et artisans du territoire à investir le Domaine de la Palissade pour la 4me èdition des «Art’isans du Rhône».

Domaine de la Palissade Route de la plage de Piémanson 13129 Salin-de-Giraud Arles Bouches-du-Rhône



