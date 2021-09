Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne Les Archives départementales de l’Aude, bâtiment exemplaire Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

**Réalisation exemplaire d’architecture contemporaine, le bâtiment des Archives départementales de l’Aude se dévoile à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et du Mois de l’architecture en Occitanie, le 16 octobre 2021.** Esthétique, forme, matériaux, répartition des espaces, usages… les arcanes de cet équipement public exceptionnel vous seront dévoilées par l’architecte du projet, Pierre Courtade, lors de visites guidées tout public. Vous découvrirez notamment les deux espaces emblématiques du projet : le silo des magasins de stockage, dominant la silhouette horizontale du bâtiment, et la salle de lecture, ouverte au nord vers la Montagne Noire. _Une action du CAUE de l’Aude en partenariat avec les Archives départementales de l’Aude._

Pass sanitaire

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:30:00;2021-10-16T15:45:00 2021-10-16T16:00:00

