Maison pour tous de Brives Charensac, 1 route de Coubon, le jeudi 2 décembre à 20:00

Animée par Catherine Lenne, enseignante-chercheure à l’Université Clermont Auvergne, présenté par Jardins Fruités Question iconoclaste ! Les arbres ne parlent pas, ne se déplacent pas, ils n’ont pas de cerveaux… et pourtant ils communiquent ! En est-on si sûrs, d’ailleurs ? Ce qui bien établi, c’est qu’ils interagissent continuellement avec leur environnement : autres végétaux, insectes, bactéries, champignons, modifications climatiques … Les recherches sont innombrables, passionnantes et surprenantes dans ce domaine, Catherine Lenne fera le point sur les dernières découvertes liées à ce nouvel Eldorado scientifique.

5 €, adhérent MPT & Jardins Fruités : 2 €

