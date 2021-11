Bordeaux Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Les arbres magnifiques du Parc de Bacalan Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les arbres magnifiques du Parc de Bacalan

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, le vendredi 3 décembre

Lors de cette balade, nous découvrirons les “merveilles” que nous cachent ces formidables êtres vivants et leur rôle essentiel dans les villes pour le maintien de la biodiversité et pour notre bien-être. Rendez-vous communiqué à l’inscription. Gratuit sur inscription sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Le Parc de Bacalan est riche et beaux de nombreux arbres d'essences locales ou provenant de contrées plus lointaines.

