Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Les arbres et les oiseaux : une relation de longue date Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Les arbres et les oiseaux : une relation de longue date Relais Nature du Val de Marque, 11 août 2021-11 août 2021, Villeneuve-d'Ascq. Les arbres et les oiseaux : une relation de longue date

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 11 août à 14:30

Découvrez les arbres et les oiseaux la tête en l’air ! Cette animation vous invite à découvrir les arbres et les oiseaux communs de manière ludique et naturaliste. Vous comprendrez les différentes relations qu’ont nouées les arbres et les oiseaux au fil du temps. Pour terminer cette animation, participez à un atelier créatif « Land’Art Ornitho ». Choisissez une espèce d’oiseau présent chez nous et réalisez là avec des éléments naturels issus des arbres rencontrés sur le chemin. Animation gratuite à destination des familles. Sur réservation par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) Le Relais Nature n’est pas soumis à la présentation d’un pass sanitaire. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Animation gratuite sur inscription

Animation autour des oiseaux et des arbres suivie d’un atelier créatif par la Ligue de Protection pour les Oiseaux Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T14:30:00 2021-08-11T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Chemin de la Ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq