Les apprenti-es vigneronnes et vignerons au Château Cormeil Figeac
Saint-Émilion
Gironde, Saint-Émilion

Saint-Émilion

Les apprenti-es vigneronnes et vignerons au Château Cormeil Figeac Saint-Émilion, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Saint-Émilion. Les apprenti-es vigneronnes et vignerons au Château Cormeil Figeac 2021-10-16 11:00:00 – 2021-10-17 12:15:00

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion EUR 11 11 Un atelier pour jouer à la vigneronne ou au vigneron ! – les enfants vont dans les vignes munis de paniers de vendangeurs et récoltent feuilles, cailloux et fleurs avant de reconstituer un pied de vigne vivant sur un camarade – Ils apprennent à déguster du jus de raison comme les pros en suivant les 3 étapes de la dégustation et en utilisant un crachoir.

– ils étiquettent et capsulent des bouteilles à la main Pour quel âge ? à partir de 3 ans

