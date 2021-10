Marseille Divers lieux Bouches-du-Rhône, Marseille Les AP(P)ARTÉS de PIANO AND CO Divers lieux Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour ce mois d’octobre, PIANO AND CO propose au public marseillais 3 RENDEZ-VOUS MUSICAUX dans des lieux singuliers… — Pensez à réserver, jauge limitée ! Réservation : 06.61.79.64.27 / [communication@pianoandco.fr](mailto:communication@pianoandco.fr) Billetterie en ligne : [http://urlr.me/gw5jn](http://urlr.me/gw5jn) TARIFS : 18€/15€ I PASS 3 CONCERTS : 45€ + INFO : [http://urlr.me/YrfQz](http://urlr.me/YrfQz) ——— EN AP[P]ARTÉ #1 ——— VENDREDI 08/10/2021 – 20H – MARSEILLE 1er Le son subtil du violoncelle solo avec Marine RODALLEC C’est dans l’intimité d’un appartement du 1er arr de Marseille que PIANO AND CO invite cette interprète. Au programme : BACH, GABRIELI, BLOCH et Florentine MULSANT. Pour réserver : [http://urlr.me/qVvLW](http://urlr.me/qVvLW) ——— EN AP[P]ARTÉ #2 ——— VENDREDI 15/10/2021 – 19H – MARSEILLE 4e Les extravagants instruments de Loup UBERTO Pour ce second rdv, un concert dans un nouveau tiers lieu marseillais. Loup UBERTO abolit l’habituelle hiérarchie entre instruments et objets courants détournés de leur fonction première. Ses transes brutes, païennes et déroutantes sont composées sur émetteurs portables revisités, transistors radios court-circuités. Pour réserver : [http://urlr.me/HVqFs](http://urlr.me/HVqFs) ——— EN AP[P]ARTÉ #3 ——— VENDREDI 22/10/2021 – 20H – MARSEILLE 7e Andalussyat avec Françoise ATLAN et Fouad DIDI Pour ce concert, deux figures incontournables de la musique arabo-andalouse. La voix divine de Françoise ATLAN sera accompagnée du musicien Fouad DIDI. Pour réserver : [http://urlr.me/Q9BgP](http://urlr.me/Q9BgP) ♫♫♫ Divers lieux 13001 marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T21:00:00;2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T22:00:00

