Les Apéros Iodés du Roy René sont de retour pour une deuxième édition le 17 Juin (JOUR D’AFTERWORK ) Réservations au 04.91.31.31.32 Ou sur internet via le module de reservations. [https://www.leroyrene.fr/#](https://www.leroyrene.fr/#)_ Une première édition réussie, et une fête bien arrosée, il manquait juste une chose, s’envoyer quelques assiettes de fruits de mer et tournées supplémentaires devant un super coucher de soleil, et cette fois ci, ça sera possible et jusqu’a 23H ! Sous son nouvel écrin et sa vue imprenable ainsi que de l’espace pour accueillir tout le monde dans le respect des mesures sanitaires, LE ROY RENE vous réserve une flopée de coquillages frais issus des meilleurs producteurs Français. Ainsi les plus férus des produits de la mer pourront partager un vrai moment iodé entre amis. – Un show cooking sera mis en place pour vous régaler les papilles. – Un producteur sera mis en avant à chacune de nos retrouvailles afin de vous faire profiter d’une vraie expérience des produits de la mer. – Dj set (Chill & Deep) – Réservations au 04.91.31.31.32

