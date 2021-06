Les Apéros du Château Château-musée de Gien, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Gien.

Les Apéros du Château

du samedi 17 juillet au samedi 21 août à Château-musée de Gien

Ce ne sont plus quatre, mais six concerts prévus cette saison estivale 2021 ! Faites votre choix ! • 17 juillet : **JOKE** de la compagnie Les Pirates de l’air : chants, guitares, humour • 24 juillet : **CUARTETO CAFE CON PAN** : salsa, panchaga, bolero, bomba et latin jazz • 31 juillet : **CLUMSY CATS** : variétés françaises et internationales • 07 août : **CHABADA SWING** : foxtrot, swing • 14 août : **COHENDOZ & THE HARVESTERS** : blues • 21 août : **KASSIMO-LAUDAT** : trio jazz manouche accordéon, guitare, chant Sous réserve des conditions climatiques et de l’évolution des conditions sanitaires.

Sur réservation – 5 €

Nouvelle saison estivale ! Nouveaux concerts sur les terrasses du château-musée de Gien. Plusieurs styles, cette année, qui sauront plaire à tous les publics !

Château-musée de Gien Place du château, Gien



