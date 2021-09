Mandres-les-Roses RDV à l'ancienne gare Mandres-les-Roses, Val-de-Marne Les animaux de la Gare de Mandres-les-Roses RDV à l’ancienne gare Mandres-les-Roses Catégories d’évènement: Mandres-les-Roses

Val-de-Marne

Les animaux de la Gare de Mandres-les-Roses RDV à l’ancienne gare, 9 octobre 2021, Mandres-les-Roses. Les animaux de la Gare de Mandres-les-Roses

RDV à l’ancienne gare, le samedi 9 octobre à 16:00

Installée dans l’ancienne gare de Mandres-les-Roses, cette ferme couvre 30 hectares et regroupe aussi bien les activités d’élevage que la culture des céréales. Ce lieu insolite, habituellement accessible aux particuliers adhérents, vous ouvre ses portes ! Un après-midi pour contribuer au soin de tous les animaux de la ferme, qui ravira les petits comme les plus grands ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France. Venez rencontrer et soigner les animaux de la ferme du contre temps dans l’ancienne Gare de Mandres les Roses. RDV à l’ancienne gare 155, rue de Verdun Mandres les Roses 94520 Mandres-les-Roses Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mandres-les-Roses, Val-de-Marne Autres Lieu RDV à l'ancienne gare Adresse 155, rue de Verdun Mandres les Roses 94520 Ville Mandres-les-Roses lieuville RDV à l'ancienne gare Mandres-les-Roses