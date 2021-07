Les amis du cheval Musée de Plein Air, 1 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Les amis du cheval

Musée de Plein Air, le dimanche 1 août à 10:00

Une journée au triple galop pour toute la famille ! Gabriel TASSART notre bourrelier prend l’assaut de cette journée. Au programme, spectacles équestres, de la voltige, des balades à poney, un atelier de modelage de petits chevaux en argile et bien d’autres activités ! Gaby sera accompagné de plusieurs associations et compagnies autour du cheval. * Trait d’élégance vous présente ses spectacles de voltige à : 10h45, 14h30 et 16h30 * Los caballos vous convient à leurs spectacles de feu à : 11h30 et 15h30 Un final réunissant les deux compagnies aura lieu à 18h sur la grande plaine. Vous pourrez les retrouver pendant le reste de la journée en déambulation sur l’ensemble du site. À ne pas manquer : * Les balades en poneys avec Shet59 de 10 à 12h et de 13h30 à 19h, présent aux mêmes horaires le samedi * Les balades en calèche à travers le Musée avec Damien DaviD. * De 10h30 à 12h30 : démonstrations de création à base d’argile avec Philippe Lepetz et de 14h à 18h initiation Vous retrouverez aussi : * Lucile, la femme qui communique avec les animaux * Raymond, le chantourneur * L’atelier familial de création de votre cheval à bascule de 15h à 18h * Des jeux autour de l’univers équestre de 16 à 17h30 Rendez-vous dès 10h Tarifs : Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€ PASS SANITAIRE nécessaire PROTOCOLE SANITAIRE Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, -Port du masque* : obligatoire dès 6 ans en intérieur pour toute visite et/ou animation obligatoire dès 11 ans en extérieur pour toute visite et/ou animation recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation de deux mètres minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€/ gratuit pour les abonnés

Une journée au triple galop pour toute la famille ! avec Gabriel TASSART notre bourrelier.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T20:00:00