Le Molotov, le jeudi 28 octobre à 20:00

La toute première fois à Marseille ! Depuis une décennie, Les Agamemnonz ont donné des centaines de concerts, sur des scènes conventionnées jusque des places de villages, des plages, des bateaux, des centres d’art, des appartements, etc., dans toute l’Europe et aux Etats-Unis. Ne quittant leurs “chitons” grecs sous aucun prétexte, gardant les pieds nus qu’il vente ou qu’il neige, ils font danser des assemblées variées, allument des publics de tous âges et – musique instrumentale oblige – sans barrière de langue. [https://www.facebook.com/lesagamemnonz](https://www.facebook.com/lesagamemnonz) [https://hitiderecordings.bandcamp.com/album/amateurs](https://hitiderecordings.bandcamp.com/album/amateurs) En 1re partie, groupe marseillais BONKERS, jazz-rock fusion. Ça sera leur 1er concert, après de longs mois de composition confinementée. Avec HOGAN, M.BRIARD, G.RENARD, S.DIOUF & A.LUCCHINI. Lien : [https://www.youtube.com/watch?v=rVk8TYG-uFQ](https://www.youtube.com/watch?v=rVk8TYG-uFQ) PAF : 7 euros

2021-10-28T20:00:00 2021-10-28T23:59:00

