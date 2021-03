Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique, Sainte-Pazanne LES AEROPLANES 40 ANS ! Sainte-Pazanne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Pazanne

LES AEROPLANES 40 ANS !, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sainte-Pazanne. LES AEROPLANES 40 ANS ! 2021-09-18 – 2021-09-19

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Sainte-Pazanne Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association LES AEROPLANES de Sainte Pazanne vous ouvre ses portes pour fêter ses 40 ans ! Au programme des deux journées : – Exposition,

– Présentation des activités de l’association,

– Histoire des aéroplanes,

– Présentation de la technique et explication sur le travail de restauration des avions. Ouvert à tous, Entrée libre. Plus d’infos : Suivez l’actualité de l’association sur la page Facebook AEROPLANES 44. L’ASSOCIATION « LES AÉROPLANES » FÊTE SES 40ANS ! trichard.christian@free.fr +33 6 52 52 19 18 http://lesaeroplanes.free.fr/?fbclid=IwAR3LhukRWUXxfOj_1OYWkthdZpwO0kqvpsTIE_CiN_fRgIh5wP7dlaEAJ98 L’ASSOCIATION « LES AÉROPLANES » FÊTE SES 40ANS ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association LES AEROPLANES de Sainte Pazanne vous ouvre ses portes pour fêter ses 40 ans ! Au programme des deux journées : – Exposition,

