Les 50 ans de la MJC de Rieumes

Rieumes

Les 50 ans de la MJC de Rieumes MJC, le samedi 26 juin 2021, Rieumes.

MJC, le samedi 26 juin à 16:00

Le samedi 26 juin à partir de 16h, la MJC de Rieumes fête ses 50 ans! 17h Devenez acteur > tournage d’un court-métrage avec la Ménagerie. Projections les 2 & 3 juillet à « Court ou long », c’est toujours bon! 17h40 et 19h Spectacle « Coquecigrues » avec la Compagnie Picto Facto 20h Spectacle « ExCentriques » avec la Compagnie Les Acrostiches 21h Concert avec « Mak Guelwar » De nombreuses surprises vous attendent dans le parc de la MJC. Ouvert à tous, gratuit.

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T23:00:00

