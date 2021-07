Les 20 ans des Martinets du Lézert Le Bas Ségala Le Bas Ségala, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Bas SégalaLe Bas Ségala.

Les 20 ans des Martinets du Lézert 2021-09-18 – 2021-09-19

Le Bas Ségala Aveyron Le Bas Ségala Aveyron

La Bastide-l’Évêque RD269 – Le Martinet de la Ramonde Le Bas Ségala SAMEDI 18 SEPTEMBRE

de 10h à 18h :

• visite des Martinets du Lézert et démonstration du battage du cuivre (1€/pers)

• artisanat d’art sur le site des martinets : Coutellerie Les Forges de Modulance, Girouettes du Ségala

• expositions dans le village : « Les Maîtres du Cuivre au Néolithique », les charbonniers de Grésigne, objets traditionnels en cuivre

les rendez-vous du jour :

• 10h30 visite de La Bastide l’Evêque (durée 1h) – rdv à l’office de tourisme

• 12h marché de producteurs locaux dans le village (restauration sur place ou à emporter)

• 15h conférence « Le rayonnement des Martinets du Lézert » par Jean Delmas, ancien Directeur des Archives du Département de l’Aveyron – espace Paul Rouziès

• 17h30 spectacle-conte occitan/français « La montagne noire » de Jean Boudou par l’IEO – espace Paul Rouziès

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

de 10h à 18h :

• visite des Martinets du Lézert et démonstration du battage du cuivre (1€/pers)

• artisanat sur le site des martinets : Coutellerie Les Forges de Modulance, Girouettes du Ségala

• Démonstration de métallurgie par Kéra 12 – site des martinets

• Expositions dans le village : « Les Maîtres du Cuivre au Néolithique », les charbonniers de Grésigne, objets traditionnels en cuivre

les rendez-vous du jour :

• 9h randonnée pédestre autour des martinets – départ site des martinets

• 11h et 15h « Il était une fois… Autrefois » par Yves la Baliverne : Contes et Chants traditionnels en français coloré d’occitan – site des martinets

• 16h30 visite de La Bastide l’Evêque (durée 1h) – rdv à l’office de tourisme

Les Martinets du Lézert fêtent leur 20 ans d’ouverture au public avec un week-end d’animations : marché, expositions, conférence, contes, atelier démonstration…

lesmartinetsdulezert@gmail.com +33 6 12 67 19 93 http://lesmartinetsdulezert.fr/

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

de 10h à 18h :

• visite des Martinets du Lézert et démonstration du battage du cuivre (1€/pers)

• artisanat d’art sur le site des martinets : Coutellerie Les Forges de Modulance, Girouettes du Ségala

• expositions dans le village : « Les Maîtres du Cuivre au Néolithique », les charbonniers de Grésigne, objets traditionnels en cuivre

les rendez-vous du jour :

• 10h30 visite de La Bastide l’Evêque (durée 1h) – rdv à l’office de tourisme

• 12h marché de producteurs locaux dans le village (restauration sur place ou à emporter)

• 15h conférence « Le rayonnement des Martinets du Lézert » par Jean Delmas, ancien Directeur des Archives du Département de l’Aveyron – espace Paul Rouziès

• 17h30 spectacle-conte occitan/français « La montagne noire » de Jean Boudou par l’IEO – espace Paul Rouziès

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

de 10h à 18h :

• visite des Martinets du Lézert et démonstration du battage du cuivre (1€/pers)

• artisanat sur le site des martinets : Coutellerie Les Forges de Modulance, Girouettes du Ségala

• Démonstration de métallurgie par Kéra 12 – site des martinets

• Expositions dans le village : « Les Maîtres du Cuivre au Néolithique », les charbonniers de Grésigne, objets traditionnels en cuivre

les rendez-vous du jour :

• 9h randonnée pédestre autour des martinets – départ site des martinets

• 11h et 15h « Il était une fois… Autrefois » par Yves la Baliverne : Contes et Chants traditionnels en français coloré d’occitan – site des martinets

• 16h30 visite de La Bastide l’Evêque (durée 1h) – rdv à l’office de tourisme

OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

dernière mise à jour : 2021-07-20 par