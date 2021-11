L’équipe du Raid CentraleSupelec vous invite à sa soirée de lancement CentraleSupélec, 29 novembre 2021, Gif-sur-Yvette.

L’équipe du Raid CentraleSupelec vous invite à sa soirée de lancement

CentraleSupélec, le lundi 29 novembre à 19:00

Le Raid CS est une association de CentraleSupélec qui organise deux événements, le Night and Day et le Raid. Ces deux courses mêlant trail et VTT accueillent des étudiants ainsi que des entreprises partenaires. Elles permettent un échange informel dans un cadre magnifique autour de valeurs partagées comme l’esprit d’équipe, le partage et l’échange, le dépassement de soi et l’inclusion sociale. Cette soirée sera l’occasion pour vous de découvrir nos deux événements, le Night and Day et le Raid ainsi que le lieu de la XXIVème édition du Raid ! Nous aimerions inclure dans nos événements l’ensemble des étudiants de l’université Paris-Saclay dont fait partie notre école et améliorer la communication avec celle-ci. Ainsi, votre présence en tant que représentant de l’université nous tient à cœur. Au programme : discours dont celui de notre directeur Romain Soubeyran, présentation de l’itinéraire, témoignages et buffet. Les « Raideurs » (Première, Deuxième et Troisième Année) seront heureux de vous présenter nos événements ainsi que notre association. Nos entreprises partenaires seront également présentes comme BNPParibas, Kearney ou Dior.

*

CentraleSupélec 3 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T20:30:00