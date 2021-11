Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon 39170, COTEAUX DU LIZON L’Épinette – Concert : La Sinfonietta Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: 39170

COTEAUX DU LIZON

L’Épinette – Concert : La Sinfonietta Coteaux du Lizon, 7 novembre 2021, Coteaux du Lizon. L’Épinette – Concert : La Sinfonietta Salle de l’Épinette 2 Place de l’Hôtel de Ville Coteaux du Lizon

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle de l’Épinette 2 Place de l’Hôtel de Ville

Coteaux du Lizon 39170 Coteaux du Lizon 8 EUR L’Épinette – Concert : La Sinfonietta Dimanche 7 novembre à 17h00 à l’Épinette, à Saint-Lupicin. La musique vocale est à l’honneur dans ce programme. Nous passerons d’ouvertures d’opéra à de célèbres airs de Soprano (Olivia Doutney incarnera des héroïnes d’Opéra et d’Oratorio telles que Donna Anna ou encore Semiramide) en passant par une transcription symphonique de la Sérénade en ut mineur (KV 388), pour finir par une introspection spirituelle avec le Prélude Religieux, extrait de la Petite Messe Solennelle, comme une ouverture à la suite de votre soirée. Première partie : Mozart / Deuxième partie : Rossini Tarif : 13€ / 8€ (à partir de 12 ans) contact@coteauxdulizon.fr +33 3 84 42 11 59 https://www.lepinette.fr/index.php#rt-mainbody-panel L’Épinette – Concert : La Sinfonietta Dimanche 7 novembre à 17h00 à l’Épinette, à Saint-Lupicin. La musique vocale est à l’honneur dans ce programme. Nous passerons d’ouvertures d’opéra à de célèbres airs de Soprano (Olivia Doutney incarnera des héroïnes d’Opéra et d’Oratorio telles que Donna Anna ou encore Semiramide) en passant par une transcription symphonique de la Sérénade en ut mineur (KV 388), pour finir par une introspection spirituelle avec le Prélude Religieux, extrait de la Petite Messe Solennelle, comme une ouverture à la suite de votre soirée. Première partie : Mozart / Deuxième partie : Rossini Tarif : 13€ / 8€ (à partir de 12 ans) Salle de l’Épinette 2 Place de l’Hôtel de Ville Coteaux du Lizon

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 39170, COTEAUX DU LIZON Autres Lieu Coteaux du Lizon Adresse Salle de l'Épinette 2 Place de l'Hôtel de Ville Ville Coteaux du Lizon lieuville Salle de l'Épinette 2 Place de l'Hôtel de Ville Coteaux du Lizon