LEO@PAUL’s en concert Salle de spectacle du centre culturel de VERAC, 25 septembre 2021, Vérac.

LEO@PAUL’s en concert

Salle de spectacle du centre culturel de VERAC, le samedi 25 septembre à 20:30

**LEO@PAUL’s en concert** ————————- Les Léo@paul’s est un groupe musical, auteur compositeur, exclusivement de langue française qui vient vous présenter leurs toutes nouvelles chansons à l’occasion de la sortie de leur quatrième album. Le mélange des genres est toujours présent. Les accords jazzy côtoient sans vergogne la ballade, le blues et la bossanova sur des musiques de plus en plus rythmées et entraînantes. Le groupe est constitué d’amis musicaux aux origines différentes et complémentaires (jazz, latino, métal, blues et folk). Ils ont mis en commun leurs vagabondages musicaux pour vous faire partager leur passion, leur éclectisme et leur complémentarité. Venez les rejoindre à la salle des fêtes de Verac afin de partager la passion et la bonne humeur du groupe Léo@paul’s. Réservations obligatoires au 06 73 05 62 49 et pour l’instant pass sanitaire aussi. Entrée 10 € gratuit au moins de douze ans.

Réservations obligatoires au 06 73 05 62 49

Après une annulation du concert en février 2021, les Léo@paul’s reviennent nous voir avec leurs musiques exclusivement françaises.

Salle de spectacle du centre culturel de VERAC VERAC Vérac Lespagne Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00