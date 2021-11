Guyancourt Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt, Yvelines Léona Rose WILD Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Léona Rose WILD Maison de l’étudiant Marta Pan, 13 décembre 2021, Guyancourt. Léona Rose WILD

du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre à Maison de l’étudiant Marta Pan

On y retrouve aussi bien les œuvres faussement naïves habitées par des animaux déjantés que les jungles signatures de l’artiste. Une invitation à la flânerie, une thérapie par la couleur pour éveiller le potentiel créatif de chacun et chacune. **Plus d’informations :** Dates : 27/08/21 au 17/12/21 Du lundi au vendredi de 8h à 8h30

Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de l’UVSQ, l’exposition «WILD» nous invite à plonger dans la féerie d’un monde parallèle, à la croisée de l’illustration et de l’art contemporain. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T08:00:00 2021-12-13T08:30:00;2021-12-14T08:00:00 2021-12-14T08:30:00;2021-12-15T08:00:00 2021-12-15T08:30:00;2021-12-16T08:00:00 2021-12-16T08:30:00;2021-12-17T08:00:00 2021-12-17T08:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Maison de l’étudiant Marta Pan Adresse 1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt