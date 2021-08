Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Léo a 60 ans Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Léo a 60 ans Mairie de Colomiers, 4 décembre 2021, Colomiers. Léo a 60 ans

Mairie de Colomiers, le samedi 4 décembre à 00:00

Samedi 4 décembre 14h à 18h : ateliers et démonstrations du 4 au 15 décembre : exposition Pour célébrer ses 60 ans, le Club de Loisirs Léo Lagrange de Colomiers investit le lieu pour une journée événement qui fera date ! Participez aux ateliers et aux démonstrations de tennis de table, pêche à la mouche, peinture, aquarelle ou calligraphies et bien d'autres choses encore. Découvrez aussi les réalisations des adhérents et des multiples sections de cette association qui a marqué par son action l'histoire de l'éducation populaire à Colomiers. Entrée libre | tout public | Pavillon Blanc Henri-Molina

