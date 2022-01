L’Ensemble les contrerimes suivi du duo Natalia Korsak et Matthias Collet Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Catégories d’évènement: Cher

Ivoy-le-Pré

L’Ensemble les contrerimes suivi du duo Natalia Korsak et Matthias Collet Ivoy-le-Pré, 7 mai 2022, Ivoy-le-Pré. L’Ensemble les contrerimes suivi du duo Natalia Korsak et Matthias Collet Ivoy-le-Pré

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-07

Ivoy-le-Pré Cher Ivoy-le-Pré La seconde partie mettre à l’honneur la musique baroque avec le duo Korsak-Collet. Les sons de la mandoline, de la domra et de la guitare s’allient pour créer un prisme sonore où tendresse et intimité côtoient énergie et virtuosité. Enfin, les deux ensembles uniront leur talent pour un ensemble final. La compagnie Les Contrerimes ouvriva le concert avec un trio guitare, voix et flûtes à bec. Toutes trois invitent à un voyage sonore où la légèreté répond à nos états d’âme fluctuants, un brin populaire, un brin littéraire. +33 2 48 81 50 06 https://www.lesateliersdemoison.com/ La seconde partie mettre à l’honneur la musique baroque avec le duo Korsak-Collet. Les sons de la mandoline, de la domra et de la guitare s’allient pour créer un prisme sonore où tendresse et intimité côtoient énergie et virtuosité. Enfin, les deux ensembles uniront leur talent pour un ensemble final. CDC Sauldre et Sologne

Ivoy-le-Pré

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ivoy-le-Pré Autres Lieu Ivoy-le-Pré Adresse Ville Ivoy-le-Pré lieuville Ivoy-le-Pré