L'ENSEMBLE GRUNENWALD, 'BAROQUE INTIMISTE' 2021-09-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-24 Temple protestant 12 Rue du maréchal Foch

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Concert à 3 violes de gambe et théorbe, ce programme donne à entendre une musique rare et profonde évoquant l’atmosphère tout en clair obscur et intimiste du film «Tous les matins du Monde». Mais les “fastes” du Baroque offrent également les contrastes d’un art au service de la “Belle danse”.

Avec Chantal Baeumler, Sylvain Latour, Christophe Hommel (violes de Gambe) et Jean-Sébastien Kuhnel (théorbe). Œuvres de M. Marais, A. Forqueray, B. Hely, R. de Visée, A. Kühnel, J. B. de Boismortier. Dirigé par Chantal Baeumler, professeure aux conservatoires de Belfort et Montbéliard, l’Ensemble s’est déjà produit dans le festival des Noëlies, au prieuré de Marast, aux Journées Jambe de Fer de Champlitte ainsi qu’au festival Strasbourg Capital de Noël +33 6 63 46 97 65 ensemble Grunenwald dernière mise à jour : 2021-09-15 par

