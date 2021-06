Bordeaux Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Bordeaux, Gironde L’Enfant et les Sortilèges – Ravel Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

L’Enfant et les Sortilèges – Ravel Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bordeaux. L’Enfant et les Sortilèges – Ravel

Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, le mardi 13 juillet à 20:00 Opéra en concert – dans le cadre du festival Pulsations Un enfant capricieux, des objets qui s’animent et se vengent, un jardin féérique et des remords dévorants… L’imagination de Maurice Ravel semble être décuplée par le livret malicieux, tendre et profond de Colette. L’orchestre y déploie des couleurs infinies tandis que les chanteurs incarnent des miniatures délicieuses de personnages croqués sur le vif. Rejointe par l’ONBA, le chœur de l’ONB et la maîtrise J.A.V.A, placés sous la direction de Paul Daniel, la nouvelle génération d’artistes brille de mille feux ! Dans le cadre de l’Atelier-Pulsations, les solistes sont de brillants jeunes chanteurs tandis que deux étudiants de l’ENSATT créeront la lumière du spectacle. En première partie, la cheffe Corinna Niemeyer propose une lecture vivifiante de la suite pour orchestre Ma mère l’Oye dans laquelle Ravel se délecte de ces pièces enfantines emplies de facétie, d’humour et de poésie. Programme : Ma mère l’Oye, Maurice Ravel

Corinna Niemeyer, direction L’Enfant et les Sortilèges, Maurice Ravel

Paul Daniel, direction Tarif : 30 euros tarif plein, 20 euros tarif réduit, 10 eurostarif Carte jeune (dans la limite des places disponibles) et gratuit sur réservation pour les enfants (moins de 10 ans) Catégorie unique, placement libre Réservations exclusivement sur le site internet du Festival Pulsations https://pulsations-bordeaux.com/evenements/lenfant-et-les-sortileges-ravel/ En savoir plus Paul DANIEL / ONBA / Chœur de l’Opéra National de Bordeaux / Maitrise J.A.V.A Auditorium de l’Opéra de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T21:20:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Bordeaux