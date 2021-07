L’Embobineuse x On Air :: C_C / Hess / Djon Bull Friche belle de mai, 7 août 2021, Marseille.

Friche belle de mai, le samedi 7 août à 19:00

Carte blanche à L’Embobineuse sur le toit terrasse de la Friche ! 19h: DJ-set / selecta by Djon Bull 21h: Hess 22h: C_C **C_C** Fuck Step / Third Type Tapes / Bruxelles [https://dataglitch.bandcamp.com/album/abymes](https://dataglitch.bandcamp.com/album/abymes) Inspiré par le dub radical, la jungle crasseuse, le drone psychédélique et les cérémonies rituelles, c_c a une approche délibérément brute et bruitiste de la production comme du live. Testant constamment les limites de son matériel, il invente la bande son d’un dancefloor post-nucléaire : ses palpitations, ses murmures électriques, ses accidents. Improvisation dangereuse et pulsation distordue. **Hess** Drone des steppes de Lorraine / Triple Alliance de l’Est / Marseille [https://hess.bandcamp.com/](https://hess.bandcamp.com/) Hess, au lourd passif au sein de la Grande Triple Alliance Internationale de l’Est, est devenu moine soliste du synthétiseur. Boucles bruitistes et ambiances cassées, sinusoïdes futuristes tendance mélodramatique, l’ex-Feeling of love et 1400 points de suture, membre de Spectraal et de Double Messieurs, trace son chemin sur la crête toujours prêt à plonger. **Djon Bull** Ambient, Minimal / EmbobProd / Marseille [https://soundcloud.com/djonyfutur](https://soundcloud.com/djonyfutur) Ambient to minimal downtempo avec une petite vibe orientale #coucherdesoleil pour aller tout doucement sur du breakbeat et autres joyeusetés électroniques.

Gratuit sur réservation / Pass sanitaire obligatoire

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



