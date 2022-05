L’éloquence au pouvoir avec Chaunu, Clément Viktorovitch et Jean-Baptiste Pattier Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Chaunu, Jean-Baptiste Pattier et Clément Viktorovitch parleront d’éloquence lors de cette conférence-débat.

Venez découvrir un débat autour de l’éloquence du pouvoir avec trois intervenants passionnants :Chaunu, dessinateurJean-Baptiste Pattier, journaliste (Vous avez dit, monsieur le Président ? Ces petites phrases qui ont fait basculer l’histoire politique, Armand Colin)Clément Viktorovitch, professeur de rhétorique et chroniqueur (Le Pouvoir rhétorique. Apprendre à convaincre et à décrypter les discours, Le Seuil).

Animé par Arnaud Wassmer.

Savoir convaincre, c’est posséder un pouvoir sur les autres. Un grand pouvoir. Celui d’atteindre les individus, d’infléchir leurs pensées, d’orienter leurs comportements. Celui de faire glisser un bulletin dans l’urne plutôt qu’un autre, aussi.

Dans un débat qui s’annonce passionnant, Chaunu, Jean-Baptiste Pattier et Clément Viktorovitch commenteront et décortiqueront les discours et les petites phrases qui marquent la vie politique. Trois regards acérés sur l’évolution de la communication politique à l’heure des réseaux sociaux.

