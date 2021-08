LEDEUNFF (Hocus Pocus) La Voie Maltée, 24 septembre 2021, Marseille.

CONCERT ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE – LEDEUNFF (Hocus Pocus) “Know your classics” part. 1 Pour la rentrée on a décidé de frapper un grand coup. Après un été mouvementé et incertain, on a choisi de renouer avec nos classiques et d’inviter à nouveau un artiste que vous aviez plébiscité lors de sa venue au bar en 2018 : DAVID LEDEUNFF, guitariste et chanteur de HOCUS POCUS !!! Pour cette date, il sera en solo et dévoilera son propre répertoire, entre Soul, Blues et World music, enrichi de quelques accents électroniques, dévoilant une nouvelle facette de son riche univers; un tournant qu’il a pris en 2013 avec la sortie de son premier et audacieux EP solo réalisé par 20SYL. Accro à la scène, LEDEUNFF a sillonné l’hexagone, ouvrant les concerts d’artistes tels que Keziah Jones ou Raoul Midon dont il reconnaît volontiers la filiation, et poursuit ce chemin aujourd’hui sur les routes en solo. CLIP “My Storm” : [https://www.youtube.com/watch?v=DgqNOMtbdpA](https://www.youtube.com/watch?v=DgqNOMtbdpA) PAGE FB : [https://www.facebook.com/Ledeunffmusic?fref=ts](https://www.facebook.com/Ledeunffmusic?fref=ts) YOUTUBE : [https://www.youtube.com/user/ledeunffmusic](https://www.youtube.com/user/ledeunffmusic)

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



