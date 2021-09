Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique Lectures – Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Lectures – Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett, 20 octobre 2021, Guérande. Lectures – Ra’conte moi

Médiathèque Samuel Beckett, le mercredi 20 octobre à 16:00

Plongez dans un monde d’histoires ! Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ? Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires. Pour les 4-8 ans. Sur réservation.

Public

Plongez dans un monde d’histoires ! Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ? Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires. Pour les 4-8 ans. Sur réserva… Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque Samuel Beckett Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Médiathèque Samuel Beckett Guérande