Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Lectures de Noël au Château de la Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Lectures de Noël au Château de la Renaissance Coulonges-sur-l’Autize, 22 décembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Lectures de Noël au Château de la Renaissance Coulonges-sur-l’Autize

2021-12-22 – 2021-12-22

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Pour Noël, la bibliothèque de Coulonges sur l’Autize organise les Lectures au château, le mercredi 22 décembre 2021 à 17h00. Séance de lectures pour les enfants de 4 à 10 ans dans la salle des mariages du Château de la Renaissance.

Entrée gratuite. Pour Noël, la bibliothèque de Coulonges sur l’Autize organise les Lectures au château, le mercredi 22 décembre 2021 à 17h00. Séance de lectures pour les enfants de 4 à 10 ans dans la salle des mariages du Château de la Renaissance.

Entrée gratuite. +33 5 49 06 14 47 Pour Noël, la bibliothèque de Coulonges sur l’Autize organise les Lectures au château, le mercredi 22 décembre 2021 à 17h00. Séance de lectures pour les enfants de 4 à 10 ans dans la salle des mariages du Château de la Renaissance.

Entrée gratuite. mairie

Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville Coulonges-sur-l'Autize