Wattrelos Bibliothèque municipale de Wattrelos Nord, Wattrelos Lectures Bibliothèque municipale de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Lectures Bibliothèque municipale de Wattrelos, 22 janvier 2022, Wattrelos. Lectures

Bibliothèque municipale de Wattrelos, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Venez le temps d’un moment découvrir nos lectures pour adulte. Exclusivement réservé aux adultes Bibliothèque municipale de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque municipale de Wattrelos Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque municipale de Wattrelos Wattrelos