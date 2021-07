Bourg-la-Reine Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Lecture publique Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine Catégories d’évènement: Bourg-la-Reine

**Au cœur de l’œuvre littéraire de Jean Grenier, une proposition de lecture par le comédien Xavier Gallais** Si pour l’inoubliable auteur des _Îles_ « l’important n’est pas d’aimer, mais de donner quelque chose à aimer », Xavier Gallais dans le cadre de sa résidence à Bourg-la-Reine proposera avec tout le talent qui le caractérise une lecture publique à partir d’une sélection de textes de Jean Grenier et d’Albert Camus. Ce temps privilégié mettra en évidence l’intelligence non dénuée d’humour d’un écrivain à l’esprit subtil, curieux et dont la liberté de penser en fait un irréductible ennemi de tout système totalitaire. À l’issue de cette lecture, chacun ayant pu appréhender la modernité d’une œuvre qui n’a rien perdu de son acuité, un temps d’échange sera organisé avec Xavier Gallais afin d’évoquer la genèse de sa participation à cet hommage et la façon dont il a élaboré ce moment.

Lecture dans la limite des places disponibles et dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur

