Lecture musicale – Le message d’Andrée Chedid Petit Théatre du Poutyl, 16 octobre 2021, Olivet. Lecture musicale – Le message d’Andrée Chedid

Petit Théatre du Poutyl, le samedi 16 octobre à 14:30

Dans une ville en guerre, Marie reçoit une balle dans le dos alors qu’elle rejoignait Steph, à l’autre bout de la ville. Un couple d’octogénaire, Anya et Anton décident de lui porter secours lorsqu’ils la voient allongée sur la chaussée déserte, une tache de sang dans le dos… Vicky Lourenço : voix Vincent Viala : piano En partenariat avec la Bibliothèque d’Olivet ​ ​ ​

Sur réservation

